Festival di Sanremo 2025, i top e i flop della prima edizione post-Amadeus

La serata cover Nata come serata celebrativa, quasi un riempitivo in attesa della finale, quella dedicata alle cover è ormai un must del Festival, quasi uno show a parte, una festa dove spesso anche chi è in ombra nella gara riesce a mettersi in luce. Unico neo il "liberi tutti" nella scelta dei brani, forse almeno limitarsi alla musica italiana, in un contesto come questo, avrebbe un senso.