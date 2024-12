Sanremo 2025, i Jalisse brindano all'esclusione: "28 no, un record"

Cambiano i direttori artistici ma non cambia il risultato per i Jalisse. Con una buona dose di autoironia e due bottiglie di birra, il duo musicale composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian ha commentato sui social la loro ennesima esclusione dal festival di Sanremo, dopo l'annuncio di 30 Big in gara da parte di Carlo Conti. "E noi brindiamo ai 28 NO! Un record incredibile!", si legge nel post pubblicato su Instagram.