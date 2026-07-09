Festa per il divorzio, un organizzatore: "Costa quanto un matrimonio"

"Si organizza proprio come un matrimonio, c'è un prima e un dopo - racconta l'event planner - È il gran finale di chi ama colorare un periodo buio della propria vita. Quando ci sediamo a tavolino con il divorziato o divorziata facciamo un po' anche da psicologi, ma chi ha la possibilità economica può ironizzare con questo evento, non c'è nulla di male".