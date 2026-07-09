Festa per il divorzio, un organizzatore: "Costa quanto un matrimonio"

Sbarca in Italia la festa di divorzio, il nuovo trend nato negli Stati Uniti che da qualche anno è in voga anche nel nostro Paese. A parlarne a "Morning News" è organizzatore di party per la fine delle relazioni Damiano Ranocchini: "Segna una rinascita dopo un lutto. Il divorzio è un percorso molto importante che ferisce, noi cerchiamo di costruire qualcosa di bello dopo un periodo buio" spiega.
"Si organizza proprio come un matrimonio, c'è un prima e un dopo - racconta l'event planner - È il gran finale di chi ama colorare un periodo buio della propria vita. Quando ci sediamo a tavolino con il divorziato o divorziata facciamo un po' anche da psicologi, ma chi ha la possibilità economica può ironizzare con questo evento, non c'è nulla di male".
In conclusione Damiano Ranocchini fornisce alcuni dettagli sulla festa di divorzio: "Sono party molto esclusivi che seguono una linea e il dress code è fondamentale. I costi seguono la linea dei matrimoni per via delle spese che vanno affrontare come l'affitto della location, il food, il beverage, praticamente costa quanto un matrimonio. C'è molta professionalità nell'organizzazione e gestione di questi eventi ma ci tengo a sottolineare che non demonizziamo il matrimonio".