Sulle pagine del settimanale "Chi", Ilary Blasi si racconta tra progetti di matrimonio, la relazione a distanza con Bastian Muller e il capitolo ormai chiuso con Francesco Totti. La conduttrice, reduce dal successo del Grande Fratello Vip e attualmente al timone di Battiti Live, si racconta serena, appagata dal rapporto con i figli e pronta a guardare avanti, senza però correre troppo verso l'altare. "In una separazione tutti soffrono, ciascuno a modo suo. Ognuno trova la propria nicchia e affronta la situazione secondo il proprio carattere", afferma.