Ilary Blasi con Bastian Muller © Instagram
Sulle pagine del settimanale "Chi", Ilary Blasi si racconta tra progetti di matrimonio, la relazione a distanza con Bastian Muller e il capitolo ormai chiuso con Francesco Totti. La conduttrice, reduce dal successo del Grande Fratello Vip e attualmente al timone di Battiti Live, si racconta serena, appagata dal rapporto con i figli e pronta a guardare avanti, senza però correre troppo verso l'altare. "In una separazione tutti soffrono, ciascuno a modo suo. Ognuno trova la propria nicchia e affronta la situazione secondo il proprio carattere", afferma.
Il matrimonio con Bastian e il nodo divorzio
Prima di pensare alle nozze con Bastian Muller, spiega Ilary Blasi, c'è una questione burocratica ancora da chiudere: mancano alcune carte da firmare per rendere ufficiale il divorzio da Totti. "Prima di tutto devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera", afferma.
Solo dopo, sottolinea, si potrà davvero cominciare a organizzare il matrimonio con l'imprenditore tedesco, e anche in quel caso i tempi non sono scontati: molto dipenderà dalla stagione scelta, che condizionerebbe l'intera organizzazione dell'evento. Sul fronte familiare, la conduttrice preferisce non entrare troppo nei dettagli della separazione, limitandosi a osservare che ogni rottura porta con sé una sofferenza diversa per ciascuno, un po' come un terremoto dopo il quale ognuno trova il proprio equilibrio a modo suo.
Il legame col nuovo compagno
Bastian non si trasferirà a Roma, avendo un'azienda di famiglia da seguire in Germania, così la coppia ha trovato un proprio equilibrio fatto di weekend condivisi: lui arriva nella Capitale, lei una volta al mese vola oltreconfine, mentre nel resto della settimana resta vicina ai figli.
Una routine che a Ilary Blasi piace, tanto da dirsi a suo agio anche nei suoi soggiorni tedeschi, tra ristoranti di fiducia e una comunità italiana che apprezza per la discrezione. Sul legame nato quasi per caso, in aeroporto a New York, la conduttrice scherza sul destino: poteva capitarle chiunque - "un killer o un agente segreto" ironizza - ma con Bastian, ammette, le è andata bene. Grazie a lui ha trovato sicurezza e serenità.