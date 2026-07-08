Nozze vicine?

Ilary Blasi a un passo dal sì con Bastian Muller: "Mancano alcune carte da firmare"

La conduttrice si confida: i tempi delle nozze, la vita a distanza con il compagno tedesco e il rapporto con i figli

08 Lug 2026 - 12:15
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 Ilary Blasi con Bastian Muller © Instagram

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Sulle pagine del settimanale "Chi", Ilary Blasi si racconta tra progetti di matrimonio, la relazione a distanza con Bastian Muller e il capitolo ormai chiuso con Francesco Totti. La conduttrice, reduce dal successo del Grande Fratello Vip e attualmente al timone di Battiti Live, si racconta serena, appagata dal rapporto con i figli e pronta a guardare avanti, senza però correre troppo verso l'altare. "In una separazione tutti soffrono, ciascuno a modo suo. Ognuno trova la propria nicchia e affronta la situazione secondo il proprio carattere", afferma.

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Il matrimonio con Bastian e il nodo divorzio

 Prima di pensare alle nozze con Bastian Muller, spiega Ilary Blasi, c'è una questione burocratica ancora da chiudere: mancano alcune carte da firmare per rendere ufficiale il divorzio da Totti. "Prima di tutto devo divorziare. Mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera", afferma.

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Solo dopo, sottolinea, si potrà davvero cominciare a organizzare il matrimonio con l'imprenditore tedesco, e anche in quel caso i tempi non sono scontati: molto dipenderà dalla stagione scelta, che condizionerebbe l'intera organizzazione dell'evento. Sul fronte familiare, la conduttrice preferisce non entrare troppo nei dettagli della separazione, limitandosi a osservare che ogni rottura porta con sé una sofferenza diversa per ciascuno, un po' come un terremoto dopo il quale ognuno trova il proprio equilibrio a modo suo.

Il legame col nuovo compagno

  Bastian non si trasferirà a Roma, avendo un'azienda di famiglia da seguire in Germania, così la coppia ha trovato un proprio equilibrio fatto di weekend condivisi: lui arriva nella Capitale, lei una volta al mese vola oltreconfine, mentre nel resto della settimana resta vicina ai figli.

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Una routine che a Ilary Blasi piace, tanto da dirsi a suo agio anche nei suoi soggiorni tedeschi, tra ristoranti di fiducia e una comunità italiana che apprezza per la discrezione. Sul legame nato quasi per caso, in aeroporto a New York, la conduttrice scherza sul destino: poteva capitarle chiunque - "un killer o un agente segreto" ironizza - ma con Bastian, ammette, le è andata bene. Grazie a lui ha trovato sicurezza e serenità.

Ilary Blasi e Bastian Müller, fuga primaverile a Capri tra gita in barca e cena romantica

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