È stata Chanel, diciannove anni e una presenza social sempre più seguita, a documentare i momenti più belli della serata attraverso le sue storie di Instagram. Per la sorellina Isabel, di appena dieci anni, si trattava di una delle prime grandi esperienze in mezzo a un pubblico così vasto. Le due sorelle, circondate da un gruppo di amiche, hanno preso posto nel settore sottopalco, godendosi lo spettacolo visivo e sonoro. Tra coreografie di luci e la celebre scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi" a dominare la scena, Chanel e Isabel hanno mostrato un'intesa perfetta, culminata in un abbraccio liberatorio sulle note dei brani più romantici.