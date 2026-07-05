EVENTO NELLA CAPITALE

Chanel Totti al concerto di Ultimo: la serata a Tor Vergata con la sorellina Isabel e la dedica che commuove i fan

Tra i 250mila spettatori del live anche le figlie di Francesco Totti e Ilary Blasi: cori a squarciagola, un legame speciale e un messaggio social che non passa inosservato

05 Lug 2026 - 15:16
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Chanel Totti al concerto di Ultimo © Instagram

Chanel Totti al concerto di Ultimo © Instagram

Una notte destinata a entrare nella storia della musica italiana, ma anche negli album dei ricordi di casa Totti. Tra la folla che sabato 4 luglio ha invaso Tor Vergata per il concerto di Ultimo c'erano anche Chanel Totti e la sorellina Isabel, la più piccola dei tre figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. Un'uscita tra sorelle che i fan hanno potuto seguire attraverso le stories della diciannovenne, tra cori urlati a squarciagola, balli e abbracci sotto il mega palco.

Complici e affiatate sotto il palco

 È stata Chanel, diciannove anni e una presenza social sempre più seguita, a documentare i momenti più belli della serata attraverso le sue storie di Instagram. Per la sorellina Isabel, di appena dieci anni, si trattava di una delle prime grandi esperienze in mezzo a un pubblico così vasto. Le due sorelle, circondate da un gruppo di amiche, hanno preso posto nel settore sottopalco, godendosi lo spettacolo visivo e sonoro. Tra coreografie di luci e la celebre scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi" a dominare la scena, Chanel e Isabel hanno mostrato un'intesa perfetta, culminata in un abbraccio liberatorio sulle note dei brani più romantici.

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La dedica social che commuove i follower

La dedica social che commuove i follower A colpire particolarmente i fan è stata la dolcezza che Chanel ha riservato alla sorella minore. La diciannovenne ha pubblicato un breve video che le ritrae sorridenti durante il gran finale dello show. Ad accompagnare le immagini, una didascalia tanto breve quanto significativa: "Vita mia". Una vera e propria dichiarazione d'affetto che testimonia la solidità del loro rapporto, rimasto strettissimo e protetto nonostante le inevitabili attenzioni mediatiche che da sempre circondano la loro famiglia.

L'estate del cambiamento per Chanel

 Questo inizio d'estate rappresenta un momento di transizione e maturità per Chanel Totti. La ragazza, infatti, sta costruendo il proprio percorso professionale nel mondo della moda e dei social. Ma la serata con Ultimo ha riacceso anche il gossip: secondo i beninformati, le canzoni d'amore del cantautore avrebbero toccato corde profonde in Chanel, complici i rumors, sempre più insistenti, che la vorrebbero legata a una nuova e dolce frequentazione estiva, per ora mantenuta nel massimo riserbo.

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I numeri di un trionfo storico

I numeri di un trionfo storico Cornice dell'evento, d'altronde, era quella delle grandi occasioni. Con i suoi 250mila spettatori, Ultimo ha firmato un vero e proprio record per la musica italiana, superando lo storico primato stabilito da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. Un successo clamoroso che ha generato un indotto economico eccezionale per la Capitale e che ha visto lo stesso Vasco complimentarsi pubblicamente con il giovane collega. In una Tor Vergata blindata e festante, le sorelle Totti hanno così condiviso un pezzo di storia della musica, regalando ai propri follower lo spaccato di una normale e affettuosa serata in famiglia.

Chanel Totti in forma smagliante in vacanza: le foto

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© Instagram | Chanel Totti in vacanza
© Instagram | Chanel Totti in vacanza
© Instagram | Chanel Totti in vacanza

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