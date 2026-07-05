Chanel Totti in forma smagliante in vacanza: le foto
© Instagram | Chanel Totti in vacanza
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Tra i 250mila spettatori del live anche le figlie di Francesco Totti e Ilary Blasi: cori a squarciagola, un legame speciale e un messaggio social che non passa inosservato
Chanel Totti al concerto di Ultimo © Instagram
Una notte destinata a entrare nella storia della musica italiana, ma anche negli album dei ricordi di casa Totti. Tra la folla che sabato 4 luglio ha invaso Tor Vergata per il concerto di Ultimo c'erano anche Chanel Totti e la sorellina Isabel, la più piccola dei tre figli di Francesco Totti e Ilary Blasi. Un'uscita tra sorelle che i fan hanno potuto seguire attraverso le stories della diciannovenne, tra cori urlati a squarciagola, balli e abbracci sotto il mega palco.
È stata Chanel, diciannove anni e una presenza social sempre più seguita, a documentare i momenti più belli della serata attraverso le sue storie di Instagram. Per la sorellina Isabel, di appena dieci anni, si trattava di una delle prime grandi esperienze in mezzo a un pubblico così vasto. Le due sorelle, circondate da un gruppo di amiche, hanno preso posto nel settore sottopalco, godendosi lo spettacolo visivo e sonoro. Tra coreografie di luci e la celebre scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi" a dominare la scena, Chanel e Isabel hanno mostrato un'intesa perfetta, culminata in un abbraccio liberatorio sulle note dei brani più romantici.
Questo inizio d'estate rappresenta un momento di transizione e maturità per Chanel Totti. La ragazza, infatti, sta costruendo il proprio percorso professionale nel mondo della moda e dei social. Ma la serata con Ultimo ha riacceso anche il gossip: secondo i beninformati, le canzoni d'amore del cantautore avrebbero toccato corde profonde in Chanel, complici i rumors, sempre più insistenti, che la vorrebbero legata a una nuova e dolce frequentazione estiva, per ora mantenuta nel massimo riserbo.
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