Elisabetta Canalis in versione "amazzone": la showgirl in gara a cavallo

© Instagram | Elisabetta Canalis a cavallo (Photo Credit: Arezzo Equestrian Centre)
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Elisabetta Canalis continua a coltivare una passione che, negli ultimi anni, è diventata parte integrante della sua quotidianità. La showgirl è tornata all'Arezzo Equestrian Centre, dove il 26 giugno ha partecipato a una gara di salto ostacoli, confermando un legame sempre più forte con il mondo dell'equitazione. In sella alla cavalla Condiadora PS, Canalis ha chiuso al quarto posto nella categoria B105 a tempo, dimostrando ancora una volta di vivere questo sport con entusiasmo e dedizione.
Per Elisabetta Canalis (47 anni), i cavalli rappresentano molto più di un semplice hobby. Già lo scorso maggio, durante il concorso di Piazza di Siena, aveva raccontato come il fascino dell'equitazione l'accompagnasse fin dall'infanzia. "Quando ero piccola sognavo di assistere a questo concorso", aveva spiegato a Equtvofficial, aggiungendo di aver trasmesso lo stesso amore anche alla figlia.
Anche ad aprile la sua presenza all'Arezzo Equestrian Centre, in occasione del Toscana Tour pasquale, aveva attirato l'attenzione degli appassionati. In quell'occasione era arrivata per sostenere gli amici della squadra Cavalleria Toscana, ribadendo quanto fosse felice di vivere da vicino un ambiente che considera ormai parte della sua vita. Il risultato ottenuto in gara conferma un percorso affrontato con costanza, senza l'ossessione del risultato, ma con il desiderio di crescere insieme al proprio cavallo.