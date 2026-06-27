Elisabetta Canalis in versione "amazzone": la showgirl in gara a cavallo

Elisabetta Canalis continua a coltivare una passione che, negli ultimi anni, è diventata parte integrante della sua quotidianità. La showgirl è tornata all'Arezzo Equestrian Centre, dove il 26 giugno ha partecipato a una gara di salto ostacoli, confermando un legame sempre più forte con il mondo dell'equitazione. In sella alla cavalla Condiadora PS, Canalis ha chiuso al quarto posto nella categoria B105 a tempo, dimostrando ancora una volta di vivere questo sport con entusiasmo e dedizione.