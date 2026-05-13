Elisabetta Canalis a Milano in moto con Alvise Rigo
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Il modello veneto diventato attore si racconta senza filtri al magazine Chi: il legame nato sul set con l'ex velina, la verità sui rumors che lo legano a Shaila Gatta e i prossimi film con Ozpetek, Tucci e Isaacs
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Alvise Rigo torna a parlare di Elisabetta Canalis e lo fa sulle pagine del settimanale Chi, dove il modello-attore veneto mette in fila gossip e progetti professionali. La relazione con la showgirl sarda è ufficialmente chiusa, le voci che lo accostano a Shaila Gatta vengono smentite senza giri di parole e davanti a sé Rigo ha un'agenda fitta che lo porterà dritto fino a Natale, tra Hollywood e Ferzan Ozpetek.
A trentadue anni la parola "attore" gli pesa ancora addosso. Rigo confessa di percepirsi prima di tutto come un atleta: routine maniacale, alimentazione controllata, sonno regolato al minuto, niente vita notturna nei giorni di lavoro. Una disciplina che si riflette nei progetti in arrivo. Vestirà i panni di un vampiro in Crave, fianco a fianco con Jason Isaacs; reciterà accanto a Stanley Tucci in "Masterplan"; e a giugno entrerà sul set di "Nella gioia e nel dolore", il nuovo lavoro di Ferzan Ozpetek che arriverà nelle sale a Natale e che riunisce un parterre di prim'ordine: Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Mara Venier e Geppi Cucciari.
Il loro avvicinamento era cominciato durante la registrazione di un reality fitness per una nota piattaforma streaming, tra prove estenuanti e dinamiche di squadra che li avevano fatti conoscere in profondità. Quell'intesa, ammette nell'intervista al settimanale in edicola da mercoledì 13 maggio, era diventata qualcosa di più già dai primi giorni di registrazione. Della relazione con Elisabetta Canalis salva tutto, dal modo di stare al mondo al temperamento, ma il presente parla un'altra lingua: la frequentazione, ricorda lui stesso, si è interrotta, e lo sanno anche i lettori che hanno seguito la vicenda mese dopo mese.
Quando il discorso scivola sulla presunta frequentazione con la ballerina campana Shaila Gatta, Rigo è perentorio: tra loro c'è soltanto cordialità professionale. Gli eventi mondani condivisi, gli appuntamenti dello stesso pool di sponsor, qualche scatto rubato dai fotografi: niente di più. Oggi si descrive single e completamente assorbito dai copioni.
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