Il loro avvicinamento era cominciato durante la registrazione di un reality fitness per una nota piattaforma streaming, tra prove estenuanti e dinamiche di squadra che li avevano fatti conoscere in profondità. Quell'intesa, ammette nell'intervista al settimanale in edicola da mercoledì 13 maggio, era diventata qualcosa di più già dai primi giorni di registrazione. Della relazione con Elisabetta Canalis salva tutto, dal modo di stare al mondo al temperamento, ma il presente parla un'altra lingua: la frequentazione, ricorda lui stesso, si è interrotta, e lo sanno anche i lettori che hanno seguito la vicenda mese dopo mese.