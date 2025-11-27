Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, fuga d'amore a Milano

Elisabetta Canalis a Milano in moto con Alvise Rigo
La ex velina ha postato l'immagine delle loro mani intrecciate
Milano torna a essere lo sfondo perfetto per una storia d'amore da copertina. Elisabetta Canalis è rientrata in Italia da Los Angeles e ad attenderla c'era Alvise Rigo, modello, attore ed ex rugbista che le ha rubato il cuore negli ultimi mesi. La showgirl, che nella capitale della moda ha costruito i primi capitoli della sua carriera, è stata accolta da un'atmosfera magica: luci scintillanti, aria di festa e… un fidanzato emozionato in prima fila a Linate. L'incontro tra i due, paparazzato dal settimanale "Chi", ha confermato la complicità della coppia. E lei ha postato un'immagine delle loro mani intrecciate.
Dall'aeroporto, direzione centro città: Elisabetta e Alvise sono stati avvistati in un lussuoso hotel, proprio in quella zona in cui la Canalis aveva vissuto per anni prima del trasferimento in California. Giusto il tempo di sistemare i bagagli e la serata è subito decollata.
A guidare la notte ci ha pensato Rigo, che ha portato la compagna in un locale molto amato dai milanesi. Ad aspettarli un'accoglienza speciale: tra gli invitati anche lo chef Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora, amici di vecchia data. Risate, brindisi e racconti delle ultime avventure condivise: sia Rigo che Valbuzzi, infatti, sono appassionati di moto e hanno partecipato insieme allo Swank Rally di Sardegna 2025, evento amatissimo dai centauri.
Seduta accanto ad Alvise, Elisabetta è apparsa sorridente e serena, felice di riabbracciare amici e luoghi a lei cari. Tra un aereo, un hotel da favola e una cena tra amici, Elisabetta e Alvise sembrano voler vivere ogni minuto insieme, con spontaneità e naturalezza. Lui si mostra galante e premuroso, lei raggiante come non si vedeva da tempo.
