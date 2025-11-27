Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, fuga d'amore a Milano

Milano torna a essere lo sfondo perfetto per una storia d'amore da copertina. Elisabetta Canalis è rientrata in Italia da Los Angeles e ad attenderla c'era Alvise Rigo, modello, attore ed ex rugbista che le ha rubato il cuore negli ultimi mesi. La showgirl, che nella capitale della moda ha costruito i primi capitoli della sua carriera, è stata accolta da un'atmosfera magica: luci scintillanti, aria di festa e… un fidanzato emozionato in prima fila a Linate. L'incontro tra i due, paparazzato dal settimanale "Chi", ha confermato la complicità della coppia. E lei ha postato un'immagine delle loro mani intrecciate.