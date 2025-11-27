Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Tra luci natalizie e sorrisi

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, fuga d'amore a Milano

La ex velina ha postato l'immagine delle loro mani intrecciate

27 Nov 2025 - 09:04
© Chi

© Chi

Milano torna a essere lo sfondo perfetto per una storia d'amore da copertina. Elisabetta Canalis è rientrata in Italia da Los Angeles e ad attenderla c'era Alvise Rigo, modello, attore ed ex rugbista che le ha rubato il cuore negli ultimi mesi. La showgirl, che nella capitale della moda ha costruito i primi capitoli della sua carriera, è stata accolta da un'atmosfera magica: luci scintillanti, aria di festa e… un fidanzato emozionato in prima fila a Linate. L'incontro tra i due, paparazzato dal settimanale "Chi", ha confermato la complicità della coppia. E lei ha postato un'immagine delle loro mani intrecciate.

Leggi anche

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, una carezza sul bicipite e sguardi d’intesa a Milano

Elisabetta Canalis a Milano sulla moto di Alvise Rigo

Elisabetta Canalis a Milano in moto con Alvise Rigo

1 di 17
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Break in un hotel da sogno

  Dall'aeroporto, direzione centro città: Elisabetta e Alvise sono stati avvistati in un lussuoso hotel, proprio in quella zona in cui la Canalis aveva vissuto per anni prima del trasferimento in California. Giusto il tempo di sistemare i bagagli e la serata è subito decollata.

Cena meneghina tra amici

  A guidare la notte ci ha pensato Rigo, che ha portato la compagna in un locale molto amato dai milanesi. Ad aspettarli un'accoglienza speciale: tra gli invitati anche lo chef Roberto Valbuzzi e la moglie Eleonora, amici di vecchia data. Risate, brindisi e racconti delle ultime avventure condivise: sia Rigo che Valbuzzi, infatti, sono appassionati di moto e hanno partecipato insieme allo Swank Rally di Sardegna 2025, evento amatissimo dai centauri.

Leggi anche

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo: ecco il primo bacio

Elisabetta Canalis: "L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare"

Elisabetta raggiante

 Seduta accanto ad Alvise, Elisabetta è apparsa sorridente e serena, felice di riabbracciare amici e luoghi a lei cari. Tra un aereo, un hotel da favola e una cena tra amici, Elisabetta e Alvise sembrano voler vivere ogni minuto insieme, con spontaneità e naturalezza. Lui si mostra galante e premuroso, lei raggiante come non si vedeva da tempo.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, una carezza sul bicipite e sguardi d’intesa a Milano

1 di 16
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

elisabetta canalis
alvise rigo
gossip

Sullo stesso tema