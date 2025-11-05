Sincera e senza filtri, Elisabetta parla anche della fine del matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri. "È un po' come un lutto, però se una coppia decide di separarsi è perché pensa che sia la scelta migliore per tutti. Nel mio caso ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno". Un equilibrio che la coppia ha mantenuto per il bene della figlia: "Facciamo tante cose insieme, siamo una coppia un po' atipica. Abbiamo sempre messo Skyler davanti a tutto. Halloween, Natale, le vacanze estive: sono momenti intoccabili che viviamo insieme".