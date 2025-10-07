Elisabetta Canalis a Milano sulla moto di Alvise Rigo

© Tgcom24
© Tgcom24
La coppia si trova nel capoluogo lombardo e, nonostante non postino foto insieme, un particolare li tradisce
© Tgcom24
© Tgcom24
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono a Milano e girano per la città a bordo della potente moto dell’ex rugbista. Sui social la showgirl, che vive in America, pubblica uno scatto in sella alla due ruote e i follower riconoscono subito il modello di Rigo. E’ l’ennesima prova che i due si stanno frequentando anche se ancora non hanno ufficializzato la relazione.
Da diverse settimane si parla del flirt tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo e lo scatto in cui la ex velina posa sulla moto dello sportivo sarebbe l’ennesima riprova del rapporto tra i due. La Canalis che vive a Los Angeles con la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri, è ritornata in Italia e nella foto social la si vede a Milano seduta sul bolide, lo stesso sul quale Rigo ama scorrazzare per la città.
Solo qualche settimana fa Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale “Chi” sempre nel capoluogo lombardo. Le prime foto insieme mostrano timidi avvicinamenti davanti ai flash: la Canalis gli accarezza il bicipite, lui è evidentemente imbarazzato e sorpreso. Gli sguardi complici tra i due non sfuggono ai presenti. Alvise Rigo, 32 anni, originario di Venezia, ed Elisabetta Canalis, 47 anni, sono uniti dalla passione per lo sport, la mondanità e la moda.
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti durante le riprese di un reality show che vede protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport impegnati in sfide fisiche e di resistenza. Tra loro sarebbe nato un feeling speciale che li ha spinti a continuare a frequentarsi anche dopo la fine del programma. All’inizio dell’estate, i due sono stati avvistati insieme in un ristorante di Los Angeles. In quell’occasione, Alvise aveva pubblicato alcune foto in cui compariva Josie, il cane di Elisabetta, e in uno scatto si intravedeva anche la showgirl.
© Tgcom24
© Tgcom24
Commenti (0)