La showgirl è tornata in Italia, ecco le prime foto insieme all’ex rugbista
Un incontro di sguardi, una carezza sul bicipite, un sorriso imbarazzato. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo vengono immortalati dai paparazzi del settimanale “Chi” a Milano: la showgirl arriva con un’amica alla presentazione della serie che vede protagonista l’ex rugbista. Lui non se l’aspettava e guarda sorpreso la Canalis che scende dal taxi. Le prime foto insieme mostrano timidi avvicinamenti ma carichi di significato per le neocoppia.
L’evento è stato organizzato da Alvise Rigo a Milano. Lui accoglie gli ospiti con shorts neri e una tshirt arancione. Quando arriva Elisabetta Canalis l’attenzione è tutta per lei. Anzi, per loro. La ex velina conquista subito la scena: indossa una tutina aderente sexy e sportiva al tempo stesso. Lei lo saluta e gli accarezza il bicipite. Lui è evidentemente imbarazzato e sorpreso: sorride timidamente e la guarda innamorato. Gli sguardi complici tra i due non sfuggono ai presenti e vengono immortalati anche dai flash del settimanale “Chi”. La serata a suon di musica e risate prosegue fino a tardi, ma la Canalis, che era reduce da un fine settimana a Sestri, lascia il locale in anticipo senza farsi notare.
Alvise Rigo, 32 anni, ex atleta cresciuto a Venezia, è approdato in un reality tv prima e una serie ora. Elisabetta Canalis, 47, dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, sposato nel 2014 e padre di Skyler Eva, ha avuto una relazione con il kickboxer Georgian Cimpeanu, ma dopo le vacanze in Sardegna trascorse in compagnia dell’ex marito, si è avvicinata sempre di più ad Alvise. Entrambi sportivi, mondani e modaioli vivono questa relazione lontani dai riflettori e dai social.
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono incontrati in un reality. I due hanno partecipato allo stesso format in cui molti volti noti della tv e dello sport italiani si sfidano in prove di forza, resistenza e coraggio. Tra loro, a quanto pare, è scoccata la scintilla e avrebbero deciso di proseguire la conoscenza anche a telecamere spente. La Canalis e Rigo a inizio estate sono stati visti a cena insieme in un ristorante coreano a Los Angeles. L'attore aveva postato alcune immagini in cui si vedeva chiaramente Josie, il cane della ex velina e, per pochi attimi, anche Elisabetta.
