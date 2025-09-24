Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono incontrati in un reality. I due hanno partecipato allo stesso format in cui molti volti noti della tv e dello sport italiani si sfidano in prove di forza, resistenza e coraggio. Tra loro, a quanto pare, è scoccata la scintilla e avrebbero deciso di proseguire la conoscenza anche a telecamere spente. La Canalis e Rigo a inizio estate sono stati visti a cena insieme in un ristorante coreano a Los Angeles. L'attore aveva postato alcune immagini in cui si vedeva chiaramente Josie, il cane della ex velina e, per pochi attimi, anche Elisabetta.