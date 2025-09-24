Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Coppia eclettica

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo, una carezza sul bicipite e sguardi d’intesa a Milano

La showgirl è tornata in Italia, ecco le prime foto insieme all’ex rugbista

24 Set 2025 - 10:19
1 di 16
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Un incontro di sguardi, una carezza sul bicipite, un sorriso imbarazzato. Elisabetta Canalis e Alvise Rigo vengono immortalati dai paparazzi del settimanale “Chi” a Milano: la showgirl arriva con un’amica alla presentazione della serie che vede protagonista l’ex rugbista. Lui non se l’aspettava e guarda sorpreso la Canalis che scende dal taxi. Le prime foto insieme mostrano timidi avvicinamenti ma carichi di significato per le neocoppia.

Leggi anche

Elisabetta Canalis sul ring con Georgian Cimpeanu: si sono davvero lasciati?

Elisabetta Canalis single in vacanza con la figlia, ma arriva l’ex marito

Alvise Rigo e la Canalis a Milano

  L’evento è stato organizzato da Alvise Rigo a Milano. Lui accoglie gli ospiti con shorts neri e una tshirt arancione. Quando arriva Elisabetta Canalis l’attenzione è tutta per lei. Anzi, per loro. La ex velina conquista subito la scena: indossa una tutina aderente sexy e sportiva al tempo stesso. Lei lo saluta e gli accarezza il bicipite. Lui è evidentemente imbarazzato e sorpreso: sorride timidamente e la guarda innamorato. Gli sguardi complici tra i due non sfuggono ai presenti e vengono immortalati anche dai flash del settimanale “Chi”. La serata a suon di musica e risate prosegue fino a tardi, ma la Canalis, che era reduce da un fine settimana a Sestri, lascia il locale in anticipo senza farsi notare.

Leggi anche

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia? Le indiscrezioni

Elisabetta Canalis posta una foto di Alvise Rigo, pronti a ufficializzare il flirt in corso

La storia tra Alvise ed Elisabetta

  Alvise Rigo, 32 anni, ex atleta cresciuto a Venezia, è approdato in un reality tv prima e una serie ora. Elisabetta Canalis, 47, dopo la fine del matrimonio con Brian Perri, sposato nel 2014 e padre di Skyler Eva, ha avuto una relazione con il kickboxer Georgian Cimpeanu, ma dopo le vacanze in Sardegna trascorse in compagnia dell’ex marito, si è avvicinata sempre di più ad Alvise. Entrambi sportivi, mondani e modaioli vivono questa relazione lontani dai riflettori e dai social.

Come si sono conosciuti Elisabetta Canalis e Alvise Rigo

  Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono incontrati in un reality. I due hanno partecipato allo stesso format in cui molti volti noti della tv e dello sport italiani si sfidano in prove di forza, resistenza e coraggio. Tra loro, a quanto pare, è scoccata la scintilla e avrebbero deciso di proseguire la conoscenza anche a telecamere spente. La Canalis e Rigo a inizio estate sono stati visti a cena insieme in un ristorante coreano a Los Angeles. L'attore aveva postato alcune immagini in cui si vedeva chiaramente Josie, il cane della ex velina e, per pochi attimi, anche Elisabetta.

Elisabetta Canalis e Alvise Rigo in vacanza insieme in California

1 di 27
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

elisabetta canalis
alvise rigo
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema