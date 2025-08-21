Già qualche giorno fa il settimanale Chi aveva lanciato l'indiscrezione di un flirt in corso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo e la caccia all'indizio social aveva portato i suoi frutti. Nelle storie e nei post avevano inquadrato le stesse location e inoltre in un video dell'ex rugbista si vedeva il cane Josie e fugacemente anche Elisabetta. Sono insieme in California, immersi nella natura e totalmente soli: quale scenario migliore per godersi un amore nascente?