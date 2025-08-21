Logo Tgcom24
insieme in vacanza

Elisabetta Canalis posta una foto di Alvise Rigo, pronti a ufficializzare il flirt in corso

In California insieme non resistono alla tentazione di condividere immagini che confermano la loro relazione

21 Ago 2025 - 11:44
Anche se non hanno ancora dichiarato pubblicamente il loro amore, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo ormai non si nascondono più. Dopo gli indizi già seminati negli scorsi giorni sul web, ora la ex velina pubblica uno scatto dell'attore nelle storie di Instagram. I due si stanno godendo una vacanza insieme in California e presto potrebbero ufficializzare la loro relazione nata da poco.

Gli indizi social

  Elisabetta Canalis dal Sequoia National Park condivide con i follower alcuni scatti della sua vacanza. Si mostra in shorts di jeans sull'altalena e insieme al suo amato cane Josie immersa nella foresta. Poi pubblica uno scatto in cui il suo amico a quattro zampe è accanto a un ragazzo, di cui non si vede il viso ma solo il fisico atletico. Indossa solo pantaloni neri e un cappello di paglia: lo stesso outfit che Alvise Rigo sfoggia in alcune immagini postate poco dopo dalla stessa location, nelle quali tiene in braccio Josie. In più, in un video postato da Alvise e girato mentre attraversano il parco in auto, si sente in sottofondo la voce di Elisabetta che bisbiglia un commento. Insomma, le prove sono schiaccianti: tra i due è iniziata una relazione.

Le indiscrezioni

  Già qualche giorno fa il settimanale Chi aveva lanciato l'indiscrezione di un flirt in corso tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo e la caccia all'indizio social aveva portato i suoi frutti. Nelle storie e nei post avevano inquadrato le stesse location e inoltre in un video dell'ex rugbista si vedeva il cane Josie e fugacemente anche Elisabetta. Sono insieme in California, immersi nella natura e totalmente soli: quale scenario migliore per godersi un amore nascente? 

Come si sono conosciuti Elisabetta Canalis e Alvise Rigo

  Per Elisabetta Canalis e Alvise Rigo galeotto è stato un reality. I due hanno partecipato allo stesso format in cui molti volti noti della tv e dello sport italiani si sfidano in prove di forza, resistenza e coraggio. Tra loro, a quanto pare, è scoccata la scintilla e avrebbero deciso di proseguire la conoscenza anche a telecamere spente.

