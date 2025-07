E’ la stessa Elisabetta Canalis a postare una tenera immagine dell’ex marito Brian Perri mentre passeggia insieme alla figlia Skyler Eva per le vie del Porto di Bonifacio in Corsica. Il chirurgo americano, con cui Elisabetta ha condiviso quasi un decennio e una figlia, sembra essere tornato in buoni rapporti con la showgirl. I due si trovano nel sud della Corsica per trascorrere qualche giorno in famiglia.