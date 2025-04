Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, amore finito: lui la tradiva?

Il settimanale “DiPiùTv” non solo conferma la fine dell’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, ma ipotizza anche la motivazione dietro l’addio tra la showgirl e lo sportivo che da tempo convivevano in America e condividevano la passione per lo sport, la kickboxing in particolare. “Elisabetta si è allontanata da Georgian dopo avere scoperto alcuni messaggi compromettenti sul suo cellulare scritti da un’altra donna che lui allena come personal trainer...” scrive la rivista che suppone si tratti di Jessica Michel Serfaty, "famosa per essere stata legata a Leonardo Maria Del Vecchio… con cui si stava per sposare due anni fa".