Elisabetta Canalis sul set a Milano… da sola

Elisabetta Canalis a Milano per lavoro fa impazzire il gossip. L'ex velina ha lasciato temporaneamente Los Angeles, dove vive da anni ormai, e sui social posta le immagini del set in cui è impegnata in Italia. Accanto a lei non c'è il compagno Gerogian Cimpeanu, rimasto a Los Angeles. Una casualità forse, se non fosse che negli ultimi tempi hanno iniziato a circolare voci su una crisi di coppia.