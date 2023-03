Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri, ecco i dettagli

Il divorzio è ufficiale

Elisabetta Canalis chiude definitivamente la storia con il chirurgo ortopedico americano Brian Perri, dopo dieci anni d’amore. La ex coppia ha già depositato le carte in tribunale per avere l’affidamento congiunto della figlia, mentre non ci sono richieste di assegni di mantenimento. Per la ex velina la priorità è la sua bambina. Per questo avrebbe deciso di rimanere a vivere a Los Angeles per il momento. Da tempo Elisabetta e Brian non si vedevano più insieme, né nelle rare paparazzate americane né nei siparietti social della ex velina. Da mesi si rincorrevano voci di crisi e poi quando la Canalis ha deciso di lasciare la casa che condivideva con il marito è apparso tutto più chiaro. Fino a qualche settimana fa quando lei è stata paparazzata con un campione di kickboxing, con cui condivide la passione per lo sport.