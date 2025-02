La distanza chilometrica e l’aria di vacanze non distraggono Elisabetta Canalis da quel che accade in Italia e sui social. Dopo Sanremo l’amica Alessia Marcuzzi è stata oggetto di complimenti, ma anche di critiche e così la ex velina non ha esitato a schierarsi. “Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice, se c’è lei in un programma io lo guardo volentieri perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità lei alleggerisce tutto” ha scritto su Instagram.