Elisabetta Canalis: "Nessun contratto con Clooney, con Vieri un amore tossico”

Elisabetta Canalis è un fiume in piena quando si tratta di far riemergere i ricordi del suo passato. La ex velina apre il suo cuore durante un’intervista che andrà in onda in tv: "Dai 15 ai 20 anni ho sofferto di un disordine alimentare. Un disturbo di quel tipo non va mai via, lo gestisci con l'età e con la terapia. A me ha fatto molto bene lavorare, perché il lavoro mi ha dato tanta sicurezza ". E approfondisce anche l’amicizia con Maddalena Corvaglia che è naufragata dopo che le due hanno avviato una palestra insieme in America: "La vita ci ha allontanate. Io non facevo bene a lei e lei non lo faceva a me. Ci parliamo. Le voglio un bene dell'anima, ma la vita ci ha allontanato. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo".