"Ho scelto la torta che ti rappresenta meglio", ha scritto Elisabetta Canalis a corredo di uno scatto in cui inquadra il dolce a forma di scatola di Amazon ricca di dettagli e molto realistica. In un'altra foto la showgirl posa con il chirurgo con cui ha fatto coppia per 10 anni (di cui 9 di matrimonio) e la loro bimba, sorridenti e sereni nel parco in cui si sono goduti la giornata in famiglia. Non è la prima volta che i due ex si ritrovano insieme da quando non sono più marito e moglie: dall'hockey al pattinaggio, cercano sempre di garantire alla figlia tranquillità e amore.