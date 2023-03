Elisabetta Canalis in buoni rapporti con Brian Perri, insieme con la figlia

Nonostante non siano più una coppia, la showgirl e il suo ex marito non rinunciano a passare un po' di tempo insieme per il bene di Skyler

Fotogallery - Lady Amelia Spencer, via alla festa per le nozze africane della nipote di Lady D

Leggi Anche Elisabetta Canalis divorzia da Brian Perri, ecco i dettagli

L'amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è finito ma il legame non si è mai spezzato. L'ex velina ha traslocato in un bellissimo attico a Los Angeles con ampio terrazzo e vista panoramica sulla città per iniziare una nuova vita. Con l'ex marito però va d'amore e d'accordo e insieme a lui e alla loro figlia trascorre un momento spensierato. Skyler pattina felice sul ghiaccio con il papà che la osserva attento, mentre la showgirl li guarda e li riprende dagli spalti.

Leggi Anche Elisabetta Canalis in topless, fondoschiena da paura sul terrazzo



Il divorzio da Brian Perri Dopo mesi di voci e chiacchiere non confermate, è arrivata l'ufficialità dell'addio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, sposati dal 2014. Secondo i documenti di separazione, i due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia e la ex velina pare non abbia fatto richiesta di mantenimento. Per il bene della piccola e per garantirle una continuità nella frequentazione del padre, Elisabetta avrebbe deciso di rimanere a vivere a Los Angeles anche se i suoi impegni in Italia sono sempre più fitti.