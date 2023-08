Elisabetta Canalis sorride all'obiettivo mentre posa con l'ex marito e, tra loro, la figlia Skyler. Lei e Brian Perri hanno mantenuto un rapporto amichevole e per la serenità della bambina condividono momenti insieme. All'allenamento di hockey si dimostrano genitori perfetti e quando la bimba si emoziona, suo padre è pronto a incoraggiarla. Elisabetta riprende la scena e pubblica qualche immagine della giornata nel centro sportivo, per condividere con i follower un momento di quotidianità.

La separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è avvenuta senza clamore mediatico, dopo circa 10 anni insieme. Pare che lei non abbia chiesto nessun mantenimento all'ex marito; quello che è certo è che ha lasciato la villetta che condivideva con lui a Los Angeles per trasferirsi in un appartamento con terrazzo panoramico da cui si gode una vista strepitosa sulla città. La showgirl e il chirurgo sono rimasti in buoni rapporti, si frequentano per il bene della bimba e nessuno dei due si è mai esposto pubblicamente sulla rottura.

Un nuovo amore per Elisabetta

Se Brian Perri abbia una nuova compagna dopo il divorzio, non è dato sapere. Elisabetta Canalis invece ha voltato pagina e aperto un nuovo capitolo sentimentale con il campione di boxing Georgian Cimpeanu. Non sono usciti allo scoperto ufficialmente sui social, ma non fanno più niente per nascondersi e le loro vacanze d'amore in Sardegna sono finite nel mirino dei paparazzi. Skyler sembra avere un buon rapporto con il nuovo compagno della mamma. Tra Elisabetta e il suo ex nessuna possibilità di ritorno di fiamma dunque, solo un rapporto amichevole per la serenità della figlia.