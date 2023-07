Una villa di lusso in Costa Smeralda e giochi in spiaggia in versione famiglia

In vacanza nella sua Sardegna con il compagno Georgian Cimpeanu e la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri (ha da poco formalizzato le pratiche di separazione ), la ex velina si crogiola al sole, sfoderando bikini mozzafiato in piscina, si allena a kickboxing, la passione che la unisce al personal trainer con cui fa coppia (non ancora ufficialmente) e si diverte con gli amici.

Prove di famiglia In Costa Smeralda, dove Elisabetta Canalis sta trascorrendo le vacanze italiane insieme al compagno Georgian Cimpeanu e la figlia Skyler Eva vanno in scena siparietti di famiglia tra relax in bikini e allenamenti. Il persona trainer e campione di kickboxing si allena a giocare in spiaggia con la bambina e tutti e tre insieme sembrano perfettamente allineati e affiatati.



Tuffi acrobatici Nelle immagini di Elisabetta Canalis pubblicate dal settimanale “Chi” si vede la ex velina intenta a far fare dei voli acrobatici alla figlia, ma anche il fidanzato si diverte a far giocare la bambina in mare. Lei è davvero scatenata e il costume birichino rischia di mostrare più del dovuto. Nelle Storie social la Canalis mostra anche un allenamento bollente a bordo piscina e a finire in acqua con un tuffo inaspettato è Georgian Cimpeanu.

La storia tra Elisabetta e Georgian Tra Elisabeatta Canalis e Georgian Cimpeanu la passione è sbocciata tra un calcio e un pugno. Hanno cominciato ad allenarsi insieme e man mano dev’essere scattato qualcosa di più di un amore comune per la kickboxing. Anche se ufficialmente non si sono mai dichiarati una coppia, la ex velina e il personal trainer sono stati paparazzati mano nella mano dopo la fine del matrimonio della Canalis con Brian Perri, con cui era sposata dal 2014 e da cui ha avuto Skyler Eva l’anno dopo.