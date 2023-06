Vince il combattimento a Torino

Elisabetta Canalis torna in America orgogliosa e felice di aver vinto - come l'anno scorso - l’ultimo "Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition", il più famoso evento di kickboxing in Italia, che si è tenuto alla Reggia di Venaria di Torino. “Porto questa coppa a Skyler che era sicura che mamma vincesse (non potevo deluderla)” scrive la ex velina con il pensiero alla sua bimba, avuta dall’ex marito Brian Perri da cui si è separata di recente. “Questo sport mi ha aiutato ad attraversare momenti bui e a credere in me stessa – aggiunge la Canalis sui social - ha fatto di me una donna più forte ed ancorata a terra, nonostante appartenga ad un ambiente che ti fa credere che i privilegi che abbiamo siano scontati. A volte un gancio in faccia preso in allenamento ti riporta alla realtà e ti spinge a costruire la tua difesa, dentro fuori da un ring, tecnicamente ed emozionalmente”. Poi si rivolge alla sua sfidante e al gruppo di kickboxing: “Grazie ad Angelica Donati che è stata un’avversaria tosta, assolutamente non facile per me. Grazie a chi c’è sempre stato senza mai chiedere niente ma dandomi più di quanto immagina e grazie ai miei amici, quelli che erano presenti e quelli che tifavano per me da casa”.