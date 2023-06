Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, segnali di riavvicinamento

La ex velina mora ha condiviso sui social una foto con la ex amica e subito i follower sperano nella pace

Leggi Anche Elisabetta Canalis mano nella mano con Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis ha condiviso nelle Stories una vecchia Polaroid di tanti anni fa, in cui appare sorridente mentre abbraccia Maddalena Corvaglia. "The monster", c'è scritto e la ex velina mora commenta con l'emoji di una risata. Nulla di più, ma vedere questo piccolo e timido segnale di distensione fa sperare tanti follower che non hanno mai smesso di desiderare un riavvicinamento tra le due ex amiche.

Leggi Anche Maddalena Corvaglia via dall’Italia, nuova vita a Palma di Maiorca



L'amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono conosciute più di 25 anni fa, quando erano poco più che ragazzine, e hanno cementato la loro amicizia tra uno stacchetto e l'altro sul bancone di "Striscia la Notizia". Eli, la mora, e Maddy, la bionda, sono entrate nell'immaginario collettivo come veline per antonomasia. La loro è stata un'amicizia che ha fatto sognare, che le ha portate a vivere tante avventure insieme e superare tante difficoltà. Si sono trasferite entrambe a Los Angeles e hanno aperto una palestra in società, poi è arrivata la rottura.