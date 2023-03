Maddalena Corvaglia via dall'Italia, nuova vita a Palma de Mallorca

Maddalena Corvaglia ha deciso di cambiare vita e a Palma De Mallorca si gode la sua nuova dimensione insieme a Jamie. Ha lasciato l'Italia e ha traslocato insieme alla figlia che ha avuto dall'ex marito Stef Burns all'inizio dell'anno scolastico. In passato l'ex velina aveva già vissuto all'estero: all'epoca del suo matrimonio si era trasferita negli Usa, dove è nata la sua bambina. Poi, una volta chiusa la relazione con il bassista, è tornata nella sua Terra d'origine.

" Sono andata lì per lavoro e mi è piaciuta , volevo imparare lo spagnolo e farlo imparare anche a mia figlia. A livello lavorativo è dietro l’angolo, come se fossi a Roma e devo dire che sto da dio" ha raccontato Maddalena Corvaglia a "Verissimo". "Jamie è pazza di gioia, lei ama i cavalli e lì è tutto più rustico e rilassato. Il lavoro è raddoppiato da quando sono lì, quindi faccio avanti e indietro. Ora non tornerei più a vivere negli Usa per seguire mia mamma e il lavoro".

Il rapporto con l'ex marito

Maddalena Corvaglia ha mantenuto un ottimo rapporto con Stef Burns: "E' un uomo meraviglioso, un uomo dolcissimo e un bravo papà, è più morbido ovviamente e sono io quella che mette le regole". Il divorzio non è stato facile: "Io ero andata a Los Angeles per lui che ha due figli grandi lì, ma appena arrivata negli Usa si è rotto qualcosa e ho chiesto il divorzio lì per evitare il clamore mediatico che si sarebbe scatenato in Italia, ma non lo rifarei. Quando divorzi da un americano in America loro sono molto nazionalisti e protettivi e uno straniero non ha i diritti che ha un americano. Se sono sopravvissuta a quegli anni lì, non mi ammazza più nessuno. Sono stati anni tosti, lontana da casa, ho subito ingiustizie e sono tornata in Italia. Le amiche mi sono state accanto" ha raccontato.