Maddalena Corvaglia sexy a Milano, passeggiata con i capezzoli a vista

Sotto la stoffa bianca dell'abito dolcevita della ex velina fa capolino il capezzolo, e i paparazzi non perdono l'occasione di carpire il dettaglio piccante.

La Corvaglia ha scelto un look rock'n'roll per la sua passeggiata milanese. Il vestito bianco fascia come un guanto il suo corpo scolpito da tanto allenamento, lei lo abbina a stivali e chiodo in pelle e borsa borchiata. Gli occhiali con la montatura spessa sono un dettaglio intrigante che da qualche tempo ha iniziato a sfoggiare anche sui social.

Leggi Anche Maddalena Corvaglia dà l'addio alle vacanze con un bagno bollente

Maddalena parla qualche secondo con alcuni amici prima di salire in auto con loro e allontanarsi, ma il tempo basta ai fotografi per immortalarla in tutto il suo splendore. Lei si accorge dei flash, sorride e saluta, chissà se consapevole o no del dettaglio birichino finito nel mirino. Le temperature sono ancora rigide, e lei sopra l'abito indossa solo un giubbotto di pelle: gli effetti collaterali del freddo non possono essere sottovalutati.

Potrebbe interessarti anche: