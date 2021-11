Maddalena Corvaglia ripesca un video dell'estate: guarda che doccia bollente!

Leggi Anche Maddalena Corvaglia dà l'addio alle vacanze con un bagno bollente

Maddalena scherza e ride con le amiche, e intanto sfoggia un fisico da sballo. Il costume nero sottolinea il décolleté e lascia scoperto il lato B, mentre lei sotto l'acqua si esibisce in mille pose. E' un filmato ironico, in cui la ex velina si lascia prendere in giro per la sua ossessione per le spugnette naturali, ma è impossibile non restare colpiti dal suo fisico scolpito.

La Corvaglia è in forma strepitosa ed è orgogliosa del suo fisico tonico. De resto lo sport è la sua grande passione, dallo yoga alla pole dance non si fa mancare niente. Sui social condivide le sue passioni e coinvolge i follower nei suoi siparietti sportivi: elargisce a piene mani consigli di workout, e vedendo i risultati che sfoggia viene a molti la voglia di provare.

