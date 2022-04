Maddalena Corvaglia vola alle Baleari, la sua Pasqua sarà in bikini

Con l'amica Samantha Crippa è partita alla volta di Palma De Mallorca con il preciso intento di fare il pieno di vibrazioni positive. Su Instagram condivide la sua ricetta per la felicità e posta scatti in cui si gode il panorama sul mare dalla finestra dell'hotel e intanto offre ai follower quello imperdibile sul suo lato B.

Shopping in pasticceria per Miriam Leone

Sarà una Pasqua in bikini per Maddalena, che si prepara a godere appieno la permanenza al caldo. Sul balcone della sua camera d'hotel posa in slip e canotta e ai follower spiega come stimolare gli ormoni della felicità. Musica, sport, sesso, abbracci, camminate e sfide a se stessi sono gli ingredienti giusti per stare meglio e vivere la vita con tanto buonumore e poco stress.

Leggi Anche Maddalena Corvaglia dà l'addio alle vacanze con un bagno bollente

La vacanza della Corvaglia sarà bollente e i fan sono pronti a seguire le sue avventure. La ex velina è rimasta nel cuore della gente che la segue da quando era protagonista degli stacchetti sul bancone di "Striscia la Notizia" insieme a

Elisabetta Canalis

. Sono passati due decenni da allora ma la sua popolarità è sempre al top.

Potrebbe interessarti anche: