Il mix è perfetto tra gli allenamenti di kickboxing con Georgian Cimpeanu ( con cui pare abbia una storia d'amore, mai confermata) e relax al sole in bikini. Ma c'è tempo anche per i giochi con la figlia Skyler , per i trattamenti di bellezza e per le cenette eleganti in riva al mare. Tutto da condividere sui social.

Leggi Anche Elisabetta Canalis vince sul ring, ma non si riavvicina a Maddalena Corvaglia



"Colori accesi, cibo incredibile, nuotate sott'acqua, bambini, cani, amici e amore" scrive Elisabetta Canalis riassumendo perfettamente le sue giornate al mare. Poche parole e qualche scatto social per raccontare i momenti magici appena trascorsi. In vacanza con una combriccola di amici si diverte e si rilassa, condividendo anche con i follower la prova costume. Prende a calci e pugni Georgian Cimpeanu durante l'allenamento di kickboxing, ma sulla loro relazione mantiene il riserbo. Chissà che non fosse proprio con lui durante la cenetta romantica vista mare?

Leggi Anche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, segnali di riavvicinamento



La relazione (vera o presunta?) con Georgian Che tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu ci sia del tenero si vocifera da un po'. Sono stati paparazzati mano nella mano, ma non sono mai usciti allo scoperto. La ex velina ha di recente annunciato il divorzio da Brian Perri, con cui era sposata dal 2014 e da cui ha avuto Skyler l'anno dopo. Ufficialmente da allora è single, e con Georgian c'è solo una bella amicizia basata sulla passione comune per la kickboxing, ma è un dato di fatto che siano sempre più spesso insieme.