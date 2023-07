Melissa Satta si sta godendo le vacanze in Sardegna con il fidanzato Matteo Berrettini, reduce da una buona prestazione e da una forma ritrovata a Wimbledon. Dopo un periodo nero, in cui il tennista non riusciva più a dare il meglio e di questo era stata incolpata dagli hater Melissa, lo sportivo riprende lo slancio alla vittoria per una nuova stagione vincente. Ora che ha superato le difficoltà in campo, può rilassarsi con la ex velina tra coccole e siparietti di famiglia con Maddox, il bambino che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng.

Felicità italiana con Cimpeanu

Elisabetta Canalis è felice come non mai in Italia. E’ tornata in Sardegna per trascorrere le vacanze con la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito Brian Perri, e il nuovo compagno Georgian Cimpeanu. Con il campione di kickboxing la ex velina condivide la passione per lo sport e gli allenamenti ma anche la voglia di divertirsi. Lei lo filma sognante mentre lui prepara la pasta alla carbonara.