Avvistati insieme a cena e sui social: è nato un amore sotto l'ombrellone?
Elisabetta Canalis ha archiviato senza troppo clamore la storia con Georgian Cimpeanu, e sembra pronta ad aprire il suo cuore a un'altra persona. Si tratta di Alvise Rigo, con cui secondo il settimanale Chi sarebbe sbocciata la passione. La loro cena di coppia e un'apparizione fugace sui social non sono passati inosservati, e tanto è bastato per parlare di un flirt in corso.
Il settimanale Chi racconta che Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono stati visti a cena insieme in un ristorante coreano a Los Angeles, dove starebbero trascorrendo qualche giorno insieme. L'attore ha postato alcune immagini in cui si vede chiaramente Josie, il cane della ex velina e, per pochi attimi, anche Elisabetta. Certo non ci sono baci o atteggiamenti intimi, ma tanto è bastato per far drizzare le antenne agli appassionati di gossip.
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno partecipato insieme come concorrenti a un nuovo reality che vedrà sfidarsi molti volti noti della tv e dello sport italiani con prove di forza, resistenza e coraggio. Tra loro sarebbe scoccata la scintilla e avrebbero deciso di proseguire la conoscenza anche a telecamere spente, partendo per Los Angeles.
Per Elisabetta Canalis si è conclusa da poco la lunga relazione con Georgian Cimpeanu. I due, che avevano resistito alla prova della lontananza, pare che non abbiano retto a quella della convivenza. Lei ha trascorso qualche giorno di vacanza nella sua Sardegna insieme alla figlia Skyler e all'ex marito Brian Perri. Ora si sta godendo una bella vacanza on the road in California e spulciando tra i suoi scatti social se ne vedono alcuni identici a quelli condivisi nelle storia dall'ex rugbista. Che siano nello stesso posto nello stesso momento non può certo essere un caso.
