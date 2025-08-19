Per Elisabetta Canalis si è conclusa da poco la lunga relazione con Georgian Cimpeanu. I due, che avevano resistito alla prova della lontananza, pare che non abbiano retto a quella della convivenza. Lei ha trascorso qualche giorno di vacanza nella sua Sardegna insieme alla figlia Skyler e all'ex marito Brian Perri. Ora si sta godendo una bella vacanza on the road in California e spulciando tra i suoi scatti social se ne vedono alcuni identici a quelli condivisi nelle storia dall'ex rugbista. Che siano nello stesso posto nello stesso momento non può certo essere un caso.