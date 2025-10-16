Elisabetta Canalis a Milano in moto con Alvise Rigo
Amore a gonfie vele per la coppia che in un ristorante si lascia andare a tenere effusioni
Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. Il settimanale Diva e Donna li ha fotografati a cena in un ristorante di Milano, mentre si scambiano un bacio. I due non sono ancora usciti allo scoperto ufficialmente come coppia ma, complice qualche paparazzata e alcuni indizi social, la loro relazione non è più un segreto.
Si guardano con gli occhi pieni d'amore, poi si scambiano un bacio. Tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono scintille. Durante una cenetta romantica in un locale milanese, la loro intesa non è sfuggita ai paparazzi. Prima restano qualche istante occhi negli occhi e poi la showgirl cinge il collo del rugbista con le braccia per un bacio dolce e romantico.
Non è la prima volta che Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis vengono sorpresi insieme, anche se mai prima si erano lasciati andare ad effusioni simili. I due hanno partecipato insieme a un reality sportivo e all'evento di presentazione erano l'uno accanto all'altra, intimiditi e imbarazzati. Sui social si sono divertiti a seminare nei mesi qualche indizio, dalle foto durante le vacanze in California al giro in moto nella notte milanese. Ormai manca solo la conferma ufficiale della relazione, che potrebbe arrivare presto.
Le prime indiscrezioni su una relazione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno iniziato a circolare in estate. Lei era reduce dalla fine della storia con Georgian Cimpeanu quando ha incontrato l'ex rugbista. A farli conoscere è stata la partecipazione di entrambi a un nuovo reality che vede sfidarsi molti volti noti della tv e dello sport italiani con prove di forza, resistenza e coraggio. Subito sarebbe scoccata la scintilla tra i due, e ormai sono una coppia bellissima e affiatata.
