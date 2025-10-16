Le prime indiscrezioni su una relazione tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo hanno iniziato a circolare in estate. Lei era reduce dalla fine della storia con Georgian Cimpeanu quando ha incontrato l'ex rugbista. A farli conoscere è stata la partecipazione di entrambi a un nuovo reality che vede sfidarsi molti volti noti della tv e dello sport italiani con prove di forza, resistenza e coraggio. Subito sarebbe scoccata la scintilla tra i due, e ormai sono una coppia bellissima e affiatata.