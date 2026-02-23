Elisabetta Canalis a Milano in moto con Alvise Rigo
© Tgcom24
© Tgcom24
Diverse indiscrezioni parlano di una rottura tra la showgirl Elisabetta Canalis e l'ex rugbista, ora attore, Alvise Rigo
© Chi
Elisabetta Canalis volta pagina. Tornata a Milano per la Fashion Week, la showgirl appare raggiante e più in forma che mai, anche se un dettaglio attira l'attenzione dei fan: non è in dolce compagnia. L'indiscrezione di Vanity Fair, infatti, parla di una rottura con l'ex rugbista Alvise Rigo.
Del flirt tra l'ex velina e l'attore, in realtà, mai confermato dai diretti interessati, restano ormai solo alcuni scatti passati, come gli auguri social dell'ex velina a Rigo, risalenti a dicembre, o le foto della Notte di Capodanno trascorsa insieme a Los Angeles. La storia tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo aveva acceso i giornali di gossip, ma ora si vocifera possa essere giunta al termine. La showgirl appare, comunque, felice e pronta a dedicarsi solo agli amici, al lavoro e agli allenamenti di kickboxing e muay thai.
C'è chi la considera la velina mora per eccellenza, chi come icona glamour trapiantata a Los Angeles, chi ancora come grande protagonista del jet set internazionale. Ma se c'è un capitolo che ha sempre acceso i riflettori su Elisabetta Canalis è senza dubbio quello dei suoi amori. Tra storie intense, flirt sussurrati e passioni hollywoodiane, la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip più rovente.
Impossibile non partire dalla relazione che l'ha consacrata definitivamente sulla scena internazionale: quella con l'attore George Clooney. Era il 2009 quando la showgirl sarda conquista uno degli scapoli d’oro di Hollywood. Red carpet, paparazzate sul Lago di Como, serate tra Venezia e Los Angeles: sembrava una favola moderna. Per due anni sono stati una delle coppie più fotografate al mondo fino alla fine, nel 2011, comunicata con eleganza e toni distesi da parte di entrambi.
Ma molto prima di Clooney, il cuore di Elisabetta batteva per il calciatore Christian Vieri, per tutti Bobo. Una storia intensa, vissuta sotto i flash perenni dei paparazzi nei primi anni Duemila. Sempre in copertina, la loro relazione è stata una delle più seguite dell'epoca, tra vacanze glamour e presunte gelosie. Una storia passionale che ha fatto sognare (e spettegolare) mezza Italia.
Nel suo passato anche un legame con il regista Gabriele Muccino, relazione meno chiassosa, ma comunque molto chiacchierata negli ambienti romani. E ancora, si è parlato di una simpatia con il calciatore Reginaldo Ferreira da Silva, anche se su questo fronte i diretti interessati hanno sempre mantenuto un certo riserbo. Così come rimane velata di mistero la sua frequentazione con il comico e attore Maccio Capatonda.
Dopo la parentesi hollywoodiana e alcuni flirt attribuiti — tra cui quello con il comico Steve-O, volto irriverente di Jackass -Elisabetta Canalis ha sorpreso tutti quando nel 2014 sposò il chirurgo ortopedico americano Brian Perri. Un matrimonio celebrato in Sardegna, romantico e riservato, lontano dal clamore eccessivo. Dalla loro unione nasce la figlia Skyler Eva, e per un periodo Elisabetta sembra aver trovato il suo equilibrio tra famiglia e carriera negli Stati Uniti. La relazione, però, negli anni successivi arriva al capolinea, mantenendo sempre toni civili e discreti.
Tra amori da copertina, relazioni internazionali e scelte più intime, Elisabetta Canalis sembrava aver, finalmente, trovato in Alvise un punto fermo. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per capire se le voci di una rottura saranno confermate o se tra i due tornerà il sereno.
© Tgcom24
© Tgcom24