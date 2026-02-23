Del flirt tra l'ex velina e l'attore, in realtà, mai confermato dai diretti interessati, restano ormai solo alcuni scatti passati, come gli auguri social dell'ex velina a Rigo, risalenti a dicembre, o le foto della Notte di Capodanno trascorsa insieme a Los Angeles. La storia tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo aveva acceso i giornali di gossip, ma ora si vocifera possa essere giunta al termine. La showgirl appare, comunque, felice e pronta a dedicarsi solo agli amici, al lavoro e agli allenamenti di kickboxing e muay thai.