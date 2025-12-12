Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo

La coppia ufficializza la relazione di cui si vocifera dall'estate, con uno scatto che li ritrae abbracciati e sorridenti
Dopo mesi di indiscrezioni, indizi social e avvistamenti, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo ufficializzano il loro amore con uno scatto che non lascia spazio a dubbi. Nel giorno del compleanno dello sportivo, l'ex velina pubblica una foto in cui i due sono in moto insieme a Milano, sorridenti e abbracciati. "Happy Birthday!" scrive lei sui nelle storie, dando conferma del loro amore nato all'inizio dell'estate e ora più solido che mai.
Alvise Rigo compie 33 anni e gli auguri di Elisabetta Canalis, 47, sono i più speciali. I loro sorrisi raccontano ai follower tutta la felicità della coppia. In questi mesi i due sono usciti allo scoperto piano piano, prima condividendo scatti dagli stessi luoghi in California durante una vacanza romantica, poi lasciando che le immagini social facessero intendere una serata in sella alla due ruote per le vie di Milano. Non sono mancate le paparazzate per la coppia, con i fotografi che hanno saputo catturare qualche gesto dolce e d'intesa tra i due.
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti durante la registrazione di un reality a tema sportivo al quale hanno partecipato entrambi. Tra loro è nata subito un'intesa speciale che si è ben presto trasformata in amore. Riservati e discreti, ora però per loro è il momento di vivere la storia alla luce del sole.
Elisabetta Canalis è reduce dalla lunga relazione con Georgian Cimpeanu, iniziata dopo la separazione da Brian Perri e finita di recente. "Non bisogna mai abbassare la guardia, ma ammetto di avere un approccio naïf all'amore: voglio lasciarmi sorprendere. Seguo il cuore, non potrei mai scegliere un partner solo perché ‘piace' agli altri. L'amore vero è quello che non ti chiede di cambiare. Preferisco rischiare, ma vivere qualcosa che mi fa battere il cuore", ha raccontato di recente a Vanity Fair. E il suo cuore ora batte per Alvise Rigo.