Elisabetta Canalis pubblica la prima foto con Alvise Rigo

Alvise Rigo compie 33 anni e gli auguri di Elisabetta Canalis, 47, sono i più speciali. I loro sorrisi raccontano ai follower tutta la felicità della coppia. In questi mesi i due sono usciti allo scoperto piano piano, prima condividendo scatti dagli stessi luoghi in California durante una vacanza romantica, poi lasciando che le immagini social facessero intendere una serata in sella alla due ruote per le vie di Milano. Non sono mancate le paparazzate per la coppia, con i fotografi che hanno saputo catturare qualche gesto dolce e d'intesa tra i due.