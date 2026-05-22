Durante la conversazione, Salemi ha fatto notare che Balti e Canalis hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e ha provato a fare chiarezza sulle motivazioni dietro al gesto. Prima di rispondere nel merito, la 42enne ha voluto fare una premessa: a causa della sua scarsa dimestichezza con i social media, per un certo periodo ha ignorato l'esistenza della possibilità di silenziare gli account, vedendo quindi nell'unfollow l'unico modo per smettere di visualizzare sul feed i contenuti "sgraditi". "Poi ho scoperto che togliere il follow viene spesso visto come un segnale di guerra. Io ogni tanto lo facevo, soprattutto quando ero giù e cercavo di non vedere quel che mi faceva stare male", ha spiegato la top model.