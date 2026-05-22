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C'è stato un periodo in cui Bianca Balti ed Elisabetta Canalis erano grandi amiche, ma da qualche anno il loro rapporto si è raffreddato. Finora le motivazioni dietro all'allontanamento erano avvolte nel mistero, ma durante la recente partecipazione a una puntata del podcast "Non lo faccio x moda", condotto da Giulia Salemi, la top model si è sbottonata un po' su quanto avvenuto, mantenendo fede alla promessa di non tirarsi indietro davanti alle domande scomode fatta all'inizio della puntata.
Perché Bianca Balti ed Elisabetta Canalis non sono più amiche
Durante la conversazione, Salemi ha fatto notare che Balti e Canalis hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e ha provato a fare chiarezza sulle motivazioni dietro al gesto. Prima di rispondere nel merito, la 42enne ha voluto fare una premessa: a causa della sua scarsa dimestichezza con i social media, per un certo periodo ha ignorato l'esistenza della possibilità di silenziare gli account, vedendo quindi nell'unfollow l'unico modo per smettere di visualizzare sul feed i contenuti "sgraditi". "Poi ho scoperto che togliere il follow viene spesso visto come un segnale di guerra. Io ogni tanto lo facevo, soprattutto quando ero giù e cercavo di non vedere quel che mi faceva stare male", ha spiegato la top model.
"Con Elisabetta devo dire che prima eravamo amiche e ora non siamo più tanto amiche. Abbiamo delle visioni politiche differenti", ha poi spiegato Bianca Balti. La rivelazione ha sorpreso Salemi: "Ah, si litiga per la politica adesso? Prima si litigava per i ragazzi..."
Valori inconciliabili
Bianca Balti ed Elisabetta Canalis vivono entrambe a Los Angeles, quindi le dichiarazioni della top model riguardano soprattutto la situazione politica degli Stati Uniti. "Quando si vive in America, direi che si può litigare anche per la politica", ha dichiarato la top model. Ha poi voluto fare una precisazione: "Non abbiamo un astio in corso, semplicemente ci siamo abbandonate. La politica riguarda anche i valori personali e da adulte ci siamo rese conto di non avere granché in comune da quel punto di vista".
Il messaggio arrivato nel momento più difficile
La modella ci ha però tenuto a sottolineare che Elisabetta Canalis le è stata vicina in un momento difficile. "Devo dire, però, che Elisabetta è stata super carina quando mi sono ammalata". Nel 2024 Balti ha ricevuto una diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio e ha dovuto affrontare un percorso di cure impegnativo. "Non ci sentivamo da un paio di anni e invece mi ha scritto un messaggio bellissimo. Lei non è tra quelle persone per cui provo astio o con cui sono stata vendicativa o sono cattiva", ha concluso.
Le vacanze trascorse insieme
Quando erano ancora grandi amiche, Balti e Canalis avevano trascorso delle vacanze insieme in alcune occasioni. Per esempio, durante l'estate del 2019 avevano passato delle giornate a Laguna Beach con le figlie Skyler Eva e Mia, divertendosi a nuotare, a fare selfie e a cantare al karaoke. Qualche mese dopo c'era stata anche un'uscita a quattro con i rispettivi partner dell’epoca, ossia Brian Perri e Sal Lahoud.