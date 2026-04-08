Bianca Balti senza filtri: "Confondevo l'amore con gli orgasmi"
La top model ammette che la sfera sessuale ha sempre avuto un peso importante nelle sue storie
Bianca Balti © Instagram
Tra i fattori che possono rendere un rapporto sentimentale più o meno soddisfacente c'è anche la sintonia fisica. In una recente intervista al podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, la top model Bianca Balti ha ammesso che nel corso della sua vita la sfera sessuale ha avuto un peso importante nelle sue storie. "Se mi dai un orgasmo, mi innamoro", ha ammesso senza imbarazzo. "Per me è sempre stato così: facevo l'amore con un uomo e mi innamoravo, confondevo il cuore con gli orgasmi", ha aggiunto. Al momento Balti sta vivendo una relazione serena con Alessandro Cutrera, con il quale ha ammesso di avere una grande intesa sotto le lenzuola.
Il rapporto con il denaro
Nel corso dell'intervista, Balti ha anche parlato del suo rapporto con il denaro e di com'è cambiato dopo che ha scoperto di avere un tumore ovarico al terzo stadio. La top model ha ammesso che la gestione delle finanze le mette ancora molta ansia, ma sta imparando a gestirla. "Ho 42 anni, ma non è mai troppo tardi. La mia paura nasce dal timore di essere controllata. L'indipendenza è troppo importante per una donna. Anche adesso che ho una relazione sana, non accetto che mi si paghi al ristorante", ha raccontato.
In seguito alla diagnosi arrivata nel 2024, Balti ha iniziato a temere per la propria vita, il che l'ha spinta a mettere ordine nelle sue finanze per offrire una maggiore sicurezza economica alle figlie nel caso in cui dovesse verificarsi lo scenario peggiore. "La mia paura di morire è legata solo alle mie figlie, al pensarle tristi perché la mamma è morta", ha detto.
Presto un nuovo figlio per Bianca Balti?
La top model ha due figlie, una di 18 e l'altra di 10 anni, ma durante l'intervista ha ammesso che ora le piacerebbe dare alla luce un bambino insieme ad Alessandro Cutrera, anche se potrebbe farlo solo tramite la maternità surrogata o l'adozione. Non ha più l'utero, rimosso a causa del cancro; tuttavia ha conservato gli ovociti.
Un passato di dipendenze
Balti ha anche rievocato alcuni momenti più oscuri del suo passato, ammettendo di essere stata a lungo dipendente da "tutte le droghe". "Ho iniziato a 14 anni con l'alcol e poi non ho più potuto smettere. A 29, quando ho deciso di andare in rehab ho dovuto imparare a vivere senza le sostanze, perché non sapevo e non avevo mai fatto niente senza droghe". Solo grazie alla sobrietà ha scoperto come divertirsi e vivere relazioni sentimentali in modo genuino. "Quando mia figlia Matilde aveva 15 anni andavo a ballare con lei, sono state le feste in cui mi sono divertita di più", ha raccontato.