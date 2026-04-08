Bianca Balti senza filtri: "Confondevo l'amore con gli orgasmi"

Balti ha anche rievocato alcuni momenti più oscuri del suo passato, ammettendo di essere stata a lungo dipendente da "tutte le droghe". "Ho iniziato a 14 anni con l'alcol e poi non ho più potuto smettere. A 29, quando ho deciso di andare in rehab ho dovuto imparare a vivere senza le sostanze, perché non sapevo e non avevo mai fatto niente senza droghe". Solo grazie alla sobrietà ha scoperto come divertirsi e vivere relazioni sentimentali in modo genuino. "Quando mia figlia Matilde aveva 15 anni andavo a ballare con lei, sono state le feste in cui mi sono divertita di più", ha raccontato.