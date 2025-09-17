Bianca Balti: “Ho smesso di usare Instagram perché ero depressa”

La modella racconta perché è scomparsa dai social per un po’
Bianca Balti, da giugno senza post Instagram – a parte quelli per promuovere la campagna contro il tumore ovarico (un anno dopo la sua diagnosi) - racconta perché è sparita dai social. A giugno ha iniziato a sentirsi triste: la sua primogenita dopo il diploma se ne va di casa, gli amici sono in viaggio, il fidanzato è oberato di lavoro, ma non solo. C’era qualcosa di più profondo che la turbava: la depressione. “Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi sentivo come se mi avessero tolto la terra da sotto i piedi” racconta.
“Non condivido dettagli della mia vita personale da molto tempo – scrive Bianca Balti facendo notare che il suo ultimo post intimo risale a prima dell’estate - Ciò che è accaduto a giugno è stato rumoroso, complicato e ordinario allo stesso tempo. La maggiore delle mie figlie, Matilde, ha compiuto 18 anni il 5 giugno. Si è diplomata il 10 giugno e una settimana dopo si è trasferita a New York per fare la modella. Il giorno dopo il diploma sono volata in Italia con la piccola Mia, immaginando un'estate in Europa che avrebbe guarito il duro inverno che avevo avuto: cancro, chemio, paura di non dormire. Volevo sole, famiglia, gioia semplice. Invece...”.
“I figli dei miei amici erano ancora a scuola; erano impegnati con il lavoro; il mio ragazzo (con cui avevo una relazione a distanza) ha avuto un mese caotico al lavoro; i piani che avevo immaginato semplicemente non si sono concretizzati” scrive spiegando come le sue aspettative sono state disattese in fretta.
“Ricordo di essere stata in Sardegna e di non sapere come alzarmi dal letto. – dice la Balti entrando nei dettagli delle giornate in preda alla depressione - Ogni tentativo di divertirmi si è trasformato in una piccola delusione. Una sera sono andata nel mio locale preferito e mi sono sentita sbagliata ovunque: tutti bevevano (io sono sobria), il dj metteva pezzi che non conoscevo, Matilde non era lì a ballare con me come l'anno prima. Continuavo a paragonare quest'estate a quella precedente – la migliore estate della mia vita – in cui ero single e mi sentivo libera, spensierata e forte. Quell'estate mi sembrava impossibile da ricreare. E dopo il cancro, la vita non è più la stessa”.
“L'8 settembre dell'anno scorso mi è stato diagnosticato un tumore ovarico in stadio 3. Sono stata operata due giorni dopo e ho iniziato la chemioterapia un mese dopo. Quella sequenza – diagnosi, operazione, chemio, recupero – ha riorganizzato la mia vita interiore. Ho affrontato la situazione, ho cercato di essere coraggiosa, ho continuato, ma non c'è mai stata l'opportunità di convivere con quello che era successo. La vita continuava a scorrere: ritorno al lavoro, una nuova medicina che mi ha fatto sentire peggio della chemio per sei settimane, un viaggio in Giappone mentre ero ancora debole, compleanni da sola, lunghi periodi senza vedere il mio compagno. – spiega Bianca Balti confidandosi con i fan - Quando finalmente tutto ha rallentato a giugno, il mio cervello ha fatto quello che succede quando è sovraccarico: si è spento. Il mio corpo l'ha seguito. Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi sentivo come se mi avessero tolto la terra da sotto i piedi”.
E’ stato il fidanzato Alessandro Cutrera a spronarla a ripartire: “Alessandro, che è stato una vera manna dal cielo, mi ha spinto a vedere la mia psicologa oncologica, una persona con cui non parlavo da mesi. Mi ha chiesto se avessi preso i cerotti agli estrogeni. Non li avevo presi. Li ho interrotti a dicembre senza notare cambiamenti fisici immediati e non ho mai collegato quella scelta al mio umore. Gli ormoni sono importanti. Ho ripreso a usare i cerotti. Ho ricominciato la terapia, settimanalmente. Mi sono iscritta a Pilates. Ho riempito il frigorifero di cibo che mi aiutasse a sentirmi stabile. Mi sono riposata. Ho contattato gli amici. Ho semplificato la mia vita e ho dato priorità alla mia salute”.
“La depressione è un posto strano e cattivo. Ti fa sentire sola. Ti fa sentire in fin di vita nei piccoli e privati modi in cui il tuo cervello ti convince che non c'è via d'uscita. Ogni volta che mi sono sentita giù, mi sentivo peggio dell'ultima volta: il dolore non sembra accumularsi in modo uniforme; si aggrava. E dopo mesi in cui sono stata "forte" nonostante il cancro, questa vulnerabilità mi è sembrata quasi un tradimento. Perché io, che ho lottato così duramente, avrei dovuto cedere proprio ora? Perché non mi è stato permesso di stare male? – continua Bianca Balti - Parte del mio silenzio era per proteggermi. Non potevo fingere che andasse tutto bene. Non potevo pubblicare una foto sorridente e fingere che il livido dentro non ci fosse”.
“Così ho fatto un passo indietro… Volevo guarire in un modo che sembrasse privato e onesto… La terapia è andata bene; sono in remissione da mesi. Ho due figlie meravigliose, un compagno sempre presente, amici che sono come una famiglia, una casa piena di piccole gentilezze. Sono grata. Ma la gratitudine non cancella la depressione. La complica. A volte la fa sentire in imbarazzo. Ecco perché lo dico chiaramente: la depressione dopo essere sopravvissuti al cancro è reale e tollerata, non un fallimento morale. – continua Bianca - Se ti sei mai sentito così – esausto del tuo corpo e dei tuoi pensieri, vergognandoti di essere triste quando c'è così tanto per cui essere grato – non sei solo. Non ho una morale precisa o un "come fare" che risolva tutto. Ho piccole verità: aggiustamenti dei farmaci, terapia, movimento, cibo che aiuta, persone che ti spingono quando sei bloccato. Ho pazienza per me stesso (sto ancora imparando). Ho un piano per tornare a mangiare lentamente, a condizioni che mi mantengano in salute”.
