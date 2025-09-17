Bianca Balti: “Ho smesso di usare Instagram perché ero depressa”

“Così ho fatto un passo indietro… Volevo guarire in un modo che sembrasse privato e onesto… La terapia è andata bene; sono in remissione da mesi. Ho due figlie meravigliose, un compagno sempre presente, amici che sono come una famiglia, una casa piena di piccole gentilezze. Sono grata. Ma la gratitudine non cancella la depressione. La complica. A volte la fa sentire in imbarazzo. Ecco perché lo dico chiaramente: la depressione dopo essere sopravvissuti al cancro è reale e tollerata, non un fallimento morale. – continua Bianca - Se ti sei mai sentito così – esausto del tuo corpo e dei tuoi pensieri, vergognandoti di essere triste quando c'è così tanto per cui essere grato – non sei solo. Non ho una morale precisa o un "come fare" che risolva tutto. Ho piccole verità: aggiustamenti dei farmaci, terapia, movimento, cibo che aiuta, persone che ti spingono quando sei bloccato. Ho pazienza per me stesso (sto ancora imparando). Ho un piano per tornare a mangiare lentamente, a condizioni che mi mantengano in salute”.