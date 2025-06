Bianca Balti si mostra in bikini con la cicatrice dopo l’intervento

Bianca Balti, dopo la chemio per il tumore ovarico, si mostra in costume con la cicatrice sul ventre. È elegante e affascinante e torna a farsi vedere in bikini, esibendo con fierezza il segno lasciato dall’intervento chirurgico affrontato lo scorso settembre a Los Angeles, quando ha scoperto di essere affetta da un carcinoma ovarico in fase avanzata. A 41 anni la modella ha affrontato una battaglia dura che le ha cambiato la vita, ma racconta di essere diventata più consapevole del valore delle cose.