Bianca Balti festeggia la figlia: Matilde compie 18 anni

La dichiarazione di Bianca Balti alla figlia Matilde Lucidi 18enne è un vero e proprio inno all’amore materno. “La cosa più bella che conosco. – scrive la modella – Eri appena tornata da me, dopo i tuoi anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo, sulla tua strada, una strada che sarà piena di gloria. Grazie per avermi ricordato, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuto, ma ti desideravo con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante altre volte lo sarai di nuovo. Sei un miracolo, di quelli che solo la vita può creare. Ti amo così tanto. Per sempre”.