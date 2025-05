Bianca Balti denuncia sui social: “Non trovo i farmaci contro il cancro”

Bianca Balti si sfoga sui social contro le case farmaceutiche che non rendono disponibili i medicinali per i malati di cancro: “Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità”. “Devo viaggiare per lavoro – ha aggiunto la modella taggando le aziende - Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando”.