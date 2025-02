Bianca Balti, la gioia per i capelli che ricrescono: "Guardate!"

Il sorriso sul volto di Bianca Balti non manca mai, come abbiamo visto anche durante la sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025. Ma questa volta la modella ha un motivo in più di felicità. "Guardate!" ha detto in una storia Instagram mostrando ai suoi follower come stiano iniziando a ricrescere i capelli dopo la chemioterapia. Un segnale di speranza e un piccolo simbolo di rinascita a quasi un mese dall'ultimo ciclo fatto per combattere il tumore ovarico al terzo stadio che ha scoperto l'anno scorso.