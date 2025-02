“Fino all'8 settembre 2024, il giorno in cui il cancro, ovarico per essere precisi, è entrato nella mia vita sentendomi molto come una condanna a morte – Bianca Balti scrive le tappe della sua malattia a partire dalla scoperta del tumore - Il 14 ottobre ho iniziato il mio percorso di chemioterapia appena terminato lo scorso lunedì 27 gennaio, ma con mia grande sorpresa, in quegli ultimi mesi, mi sono sentita viva come sempre. Non davo più per scontata la mia vita, e la mia gratitudine ha raggiunto il massimo storico. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione”. La modella ammette che è stata molto dura ma ha scoperto anche il lato più vero dell’esistenza: “La mia esperienza è che ciò che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita”.