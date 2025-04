Bianca Balti: "Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie"

Decidere di affrontare un intervento simile è complicato, e Bianca Balti rivendica il diritto di prendersi tutto il tempo necessario per valutare con consapevolezza: "Io facevo tutti i controlli e avevo deciso di rimandare. Mettersi in sicurezza e prevenire è un tema di cui voglio essere portavoce. Ma non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie. È sminuente. Non puoi lasciare una donna sola nelle sue paure. E giudicarla pensando sia una decisione facile da prendere", spiega. Le conseguenze dell'intervento chirurgico non sono da sottovalutare: "Fa paura. Ti cambia il corpo. Ti fa andare in menopausa precoce. C’è una complessità che non va sminuita. O chi scoprirà questa mutazione genetica si troverà sola e non in grado di scegliere. Sai chi mi ha aiutato davvero? Una dottoressa che mi ha visitato e mi ha detto: come sei coraggiosa. Mi sono sentita vista. E capita. Solo quello mi ha aiutato a scegliere".