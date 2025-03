Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, aver assistito alle sfilate di Milano e Parigi, Bianca Balti torna a Los Angeles e scrive: “A casa dopo un mese trotterellando in giro per il mondo". La modella inizia ora una nuova terapia "con gli inibitori PARP che agisce bloccando l'enzima PARP, che aiuta a riparare il DNA danneggiato, portando alla morte delle cellule cancerose. Funziona bene soprattutto nei tumori con mutazioni del gene BRCA come il mio – scrive la Balti - Dovrò rimanere ferma per almeno tre settimane, in cui il dottore dovrà tenere sotto controllo come reagisco alla cura per eventualmente modificarne i dosaggi. Non ne ho proprio voglia (ma me la faccio venire)".