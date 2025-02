Bianca Balti ha mostrato il capo senza capelli sul palco dell’Ariston. Per il Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice ha deciso di non indossare i turbanti che talora indossa da quando ha iniziato la chemioterapia per combattere il tumore ovarico. Si è presentata con tutta la sua bellezza naturale e un sorriso smagliante. Per tutta la serata ha scelto di non indugiare sulla malattia, ma vivere questo momento con naturalezza, forza e determinazione portando però una serie di messaggi per tutti.