In una recente intervista, Bianca ha parlato anche della scelta difficile di non rimuovere le ovaie nonostante il rischio noto: “Non voglio più sentirmi in colpa. Ho sofferto molto quando alcuni medici mi criticavano per questa scelta. Ma era una decisione che sentivo mia, anche se sapevo di essere predisposta”. La modella con coraggio e determinazione ha affrontato la chemioterapia. A darle forza non è mai mancato l'amore delle figlie Matilde, avuta dal primo marito Christian Lucidi, e Mia, nata dalla relazione con Matthew McRae, né quello del fidanzato Alessandro Cutrera.