Bianca Balti, che da settembre lotta contro un tumore, ha sempre parlato apertamente della sua malattia, delle varie fasi attraversate e dei suoi stati d'animo. "Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto subito le ovaie", ha detto di recente chiedendo rispetto per la sua decisione di non intervenire chirurgicamente in maniera preventiva, nonostante sapesse di essere a rischio. Con coraggio e determinazione ha affrontato la chemioterapia, mostrandosi sempre sorridente e speranzosa. A darle forza non è mai mancato l'amore delle figlie, né quello del fidanzato Alessandro Cutrera con cui faceva coppia da poche settimane quando ha scoperto la malattia.