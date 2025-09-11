Bianca Balti un anno dopo il tumore: "Oggi festeggio l'essere viva"

Sono stati 12 mesi intensi per Bianca Balti, che però ha affrontato con grinta e determinazione e senza perdere il sorriso. "L'anno più bello della mia vita", l'ha definito in tv. Con i follower si è mostrata senza filtri: dolorante sul letto di ospedale, durante le chemio, con i capelli rasati e le occhiaie, con la cicatrice dell'intervento che le attraversa l'addome. Ma anche splendente sul palco di Sanremo e sui red carpet che ha calcato e sulle cover patinate per le quali ha posato, a testimonianza del fatto che la malattia non l'avrebbe fermata. "Pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma ho pensato che la mia carriera fosse finita per sempre. 8 mesi dopo, 3 mesi di remissione e sono sulla copertina di Vogue" aveva detto qualche mese fa.