Bianca Balti un anno dopo il tumore: "Oggi festeggio l'essere viva"

Nel settembre 2024 è stata operata d'urgenza dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio e ora che è in remissione condivide il racconto con i follower
E' passato un anno da quando Bianca Balti ha lasciato tutti sgomenti, annunciando sui social di aver ricevuto la diagnosi di un tumore alle ovaie. "Credevo che sarei morta in un letto d'ospedale e che le mie figlie sarebbero cresciute senza madre. Oggi invece festeggio l’essere viva" dice a distanza di 12 mesi la top model, che inaugura in una newsletter in cui raccontarsi in maniera più vera, meno patinata di come fa su Instagram.
"Non avevo mai sperimentato la mortalità fino a quella notte, al pronto soccorso del Providence St. Joseph's Hospital di Burbank, quando un medico ha pronunciato le parole che mi hanno spezzato la vita in due" racconta Bianca Balti nella newsletter. "Il tumore si era diffuso oltre la sua sede originale, fino al diaframma. Non ancora nei polmoni. Non ancora al quarto stadio. Ma quasi. L'unico modo per conoscerne l'estensione completa era aprirmi completamente" prosegue parlando dell'intervento durato 6 ore, del dolore lancinante, della confortante presenza della sua amica Micol come unico sollievo.
Sono stati 12 mesi intensi per Bianca Balti, che però ha affrontato con grinta e determinazione e senza perdere il sorriso. "L'anno più bello della mia vita", l'ha definito in tv. Con i follower si è mostrata senza filtri: dolorante sul letto di ospedale, durante le chemio, con i capelli rasati e le occhiaie, con la cicatrice dell'intervento che le attraversa l'addome. Ma anche splendente sul palco di Sanremo e sui red carpet che ha calcato e sulle cover patinate per le quali ha posato, a testimonianza del fatto che la malattia non l'avrebbe fermata. "Pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma ho pensato che la mia carriera fosse finita per sempre. 8 mesi dopo, 3 mesi di remissione e sono sulla copertina di Vogue" aveva detto qualche mese fa.
Bianca Balti alle sfide, anche dure, ci è abituata. Quella del cancro ovarico al terzo stadio è stata solo l'ultima. In passato le era stata diagnosticata la mutazione BRCA1 a seguito della quale si era sottoposta a una doppia mastectomia. Da ragazzina è stata vittima di abusi sessuali e ha anche combattuto la dipendenza da droghe, dalla quale ora è uscita totalmente. Ora sta bene, ha festeggiato un anno con Alessandro Cutrera che le è sempre rimasto accanto ed è circondata dall'affetto delle figlie. Ai suoi fan dice: "Oggi festeggio l'essere viva e so che l'unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta è l'amore. L'amore mi ha sostenuto nel dolore ed è ciò che rimane quando tutto il resto svanisce".
