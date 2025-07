Bianca Balti bacia il fidanzato Alessandro Cutrera: "Un anno di noi"

E' passato un anno da quando è iniziata la storia d'amore tra Bianca Balti e Alessandro Cutrera e la modella ha celebrato il momento sui social condividendo alcuni scatti della loro vacanza al mare in Italia. Sono stati mesi impegnativi e duri, con Bianca che ha lottato contro un cancro e Alessandro che non le ha fatto mancare mai il suo appoggio. "E' proprio una brava persona" aveva detto lei in passato, e per il fidanzato non ha mai esitato a spendere parole di gratitudine, stima e rispetto.