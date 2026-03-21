Bianca Balti, compleanno da regina a Milano con torta con la scritta "Still Alive"
Tra glitter, amici vip e costumi a tema, la top model ha celebrato i suoi 42 anni trasformando la notte milanese in un inno alla rinascita
Non è stato solo un compleanno come gli altri. Bianca Balti ha spento 42 candeline il 19 marzo con una festa tema a Milano, dove stile, emozioni e significato si sono fusi in un evento destinato a lasciare il segno. La top model ha scelto uno dei locali più iconici della nightlife milanese, trasformandolo in un palcoscenico ispirato al mondo dei Club Kids, il movimento artistico e provocatorio che ha segnato le notti newyorkesi tra anni '80 e '90 per un party fuori dagli schemi, fatto di look audaci e pura voglia di vivere.
Accanto a Bianca Balti una folla di amici e volti noti del mondo dello spettacolo e della moda: da Giulia Salemi a Levante, passando per Veronica Ferraro e Giorgia Tordini. Tutti coinvolti in una festa che è andata avanti tra musica, balli e brindisi fino a notte fonda. Il momento più simbolico è arrivato con la torta: rettangolare, decorata con immagini della sua vita e una scritta tanto semplice quanto potente Still Alive. Due parole che raccontano tutto. Un riferimento ironico, ma autentico al percorso difficile che Bianca ha attraversato negli ultimi anni, tra la battaglia contro un tumore alle ovaie e la depressione. Oggi, quella frase è diventata il manifesto della sua rinascita.
E se la festa era spettacolare, il look non è stato da meno. La modella ha interpretato alla perfezione il tema scelto, indossando un mini dress scintillante ricoperto di paillettes argento, dalla silhouette audace e con una scollatura profonda. A completare l'outfit, un reggiseno in raso firmato e un paio di maxi stivali goth. Il dettaglio finale? Una coroncina luminosa, simbolo di una regalità conquistata sul campo: quella di chi ha saputo rialzarsi.
Raggiante e instancabile, Bianca ha ballato tutta la sera, sempre con il sorriso. Al suo fianco, il compagno Alessandro Cutrera, presenza discreta ma fondamentale, soprattutto nei momenti più difficili. Questo compleanno, però, è molto più di una festa riuscita. È il simbolo di una nuova fase, di una vita ripresa con forza. Anche il suo look racconta questo cambiamento: un bob undercut fresco e moderno, segno tangibile di una trasformazione che parte da dentro e si riflette fuori.