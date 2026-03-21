Accanto a Bianca Balti una folla di amici e volti noti del mondo dello spettacolo e della moda: da Giulia Salemi a Levante, passando per Veronica Ferraro e Giorgia Tordini. Tutti coinvolti in una festa che è andata avanti tra musica, balli e brindisi fino a notte fonda. Il momento più simbolico è arrivato con la torta: rettangolare, decorata con immagini della sua vita e una scritta tanto semplice quanto potente Still Alive. Due parole che raccontano tutto. Un riferimento ironico, ma autentico al percorso difficile che Bianca ha attraversato negli ultimi anni, tra la battaglia contro un tumore alle ovaie e la depressione. Oggi, quella frase è diventata il manifesto della sua rinascita.